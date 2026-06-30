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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan THY'ye ziyaret

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk Hava Yolları'nı ziyaret ederek THY yöneticileriyle sponsorluk ve işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk Hava Yolları'nı (THY) ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Doğan, Türkiye'nin en değerli markalarından biri olan ve dünyanın en fazla ülkesine uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi THY'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Uzun yıllardır bordo-mavili kulübe sponsorluk desteği sağlayan THY'ye gerçekleşen ziyarette Doğan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker ve THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ile bir araya geldi.

THY ile Trabzonspor arasındaki güçlü işbirliği ve kurumsal ilişkilerin değerlendirildiği görüşmede, mevcut sponsorluk süreci ve geleceğe yönelik işbirliği olanakları üzerine de karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Doğan, ziyarette Şeker ve Olmuştur'a yeni görevlerinde başarı dileyerek, plaket ve Trabzonspor forması hediye etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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