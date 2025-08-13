Trabzonspor Başkanı Doğan'dan TS Black Card Açıklaması

Trabzonspor Başkanı Doğan'dan TS Black Card Açıklaması
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, TS Black Card kampanyasının ekonomik gelir artıriminin yanı sıra bir dayanışma hareketi olduğunu vurguladı. Kampanyanın hedefinin 10 bin kart satışı olduğunu dile getiren Doğan, kulübe destek vermenin önemine dikkat çekti.

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, TS Black Card kampanyasının yalnızca bir kart projesi değil, geleceğe uzanan bir dayanışma hareketi olduğunu söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün ekonomik gelirini artırmak ve dayanışmayı büyütmek amacıyla başlatılan TS Black Card kampanyasının yalnızca bir kart projesi değil, kulübün geleceğine uzanan bir umut köprüsü olduğunu söyledi. Ertuğrul Doğan açıklamasında "TS Black Card kampanyamız yalnızca bir kart projesi değil, Trabzonspor'umuzun geleceğine uzanan bir umut köprüsüdür. Bu köprüyü hep birlikte, yan yana omuz omuza inşa ediyoruz. Şunu bilmenizi isterim ki; bu kampanyada önemli olan kaç tane kart aldığınız değil, bu kulübe, bu armaya, bu şehre, bu renklere gösterdiğiniz vefadır. Bir kart alan da birdir, on kart alan da yüz kart alan da. Çünkü mesele sayı değil, yürek meselesidir. Hedefimiz, 10 bin kartı hep birlikte tüketmek. Gücü yeten herkesi, bu dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum. Trabzonspor'un aydınlık yarınlarını, bugün atacağımız adımlar belirleyecek. Gelin, bu yola birlikte çıkalım. Bordo-mavi sevdamız için, çocuklarımızın gururla taşıyacağı bir Trabzonspor için… Unutmayın, biz bir araya geldiğimizde, Trabzonspor'un önünde hiç kimse duramaz" ifadelerinde bulundu.

