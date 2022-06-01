Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Transferde sınırlar ve limitler çerçevesinde en verimli kadroyu oluşturmak zorundayız. Daha önce nasıl bir politika... - Haberler

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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Transferde sınırlar ve limitler çerçevesinde en verimli kadroyu oluşturmak zorundayız. Daha önce nasıl bir politika...

AA - Serdal Kalaycı - Spor
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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: 'Transferde sınırlar ve limitler çerçevesinde en verimli kadroyu oluşturmak zorundayız. Daha önce nasıl bir politika...

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Transferde sınırlar ve limitler çerçevesinde en verimli kadroyu oluşturmak zorundayız. Daha önce nasıl bir politika izlediysek aynen devam edeceğiz.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Transferde sınırlar ve limitler çerçevesinde en verimli kadroyu oluşturmak zorundayız. Daha önce nasıl bir politika izlediysek aynen devam edeceğiz."

AA / Serdal Kalaycı - Spor

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