Trabzonspor Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde devam ediyor. Antrenmanda ısınma çalışması ve hücum odaklı oyun çalışmaları yapıldı.
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, hücum ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor