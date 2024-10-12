Trabzonspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, 19 Ekim Cumartesi günü RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışmalarıyla devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenman, 1'e 1, 2'ye 2 ve 3'e 3 oyunlarla sona erdi.
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.