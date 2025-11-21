Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalara geçildi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanı taktik çalışmayla sonlandırdı.
Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor