Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanlarda teknik ısınma, taktik çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün saat 15.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım hazırlıklarına, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
