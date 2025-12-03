Haberler

Trabzonspor, Baniya'nın ameliyat edileceğini açıkladı

Trabzonspor, Baniya'nın ameliyat edileceğini açıkladı
Güncelleme:
Trabzonspor, savunma oyuncusu Rayyan Baniya'nın artan sol kaval kemiği ağrısı nedeniyle ameliyat edileceğini açıkladı.

Süper Lig devi Trabzonspor'da savunma oyuncusu olan milli futbolcu Rayyan Baniya'nın sol kaval kemiğinden ameliyat edileceği belirtildi.

TRABZONSPOR'DAN BANIYA AÇIKLAMASI

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde Rayyan Baniya'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Beşir, "Futbolcumuz Rayyan Baniya'nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda ameliyat edilmesi zorunluluğu doğmuş ve bu yönde karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasını 6 maçta giyen 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısında bulunamadı.

