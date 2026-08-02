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Trabzonspor, Avusturya kampını galibiyetle tamamladı

Trabzonspor, Avusturya kampını galibiyetle tamamladı
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Schladming bölgesinde sürdüren Trabzonspor, kampın son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese’yi 1-0 mağlup ederek kampı galibiyetle tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Schladming bölgesinde sürdüren Trabzonspor, kampın son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'yi 1-0 mağlup ederek kampı galibiyetle tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezona hazırlanan bordo-mavililer, Avusturya kampı boyunca oynadığı hazırlık karşılaşmalarında hem yeni transferlerini deneme hem de oyun sistemini geliştirme fırsatı buldu.

Son prova Udinese karşısında

Trabzonspor, kampın son sınavında güçlü rakibi Udinese karşısında disiplinli bir oyun ortaya koydu. Bordo-mavililer mücadeleden 1-0 galip ayrılarak Avusturya etabını galibiyetle noktaladı.

3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet

Bordo-mavili ekip, Avusturya kampında toplam 3 hazırlık karşılaşmasına çıktı. Karadeniz temsilcisi bu süreçte 2 mağlubiyet 1 galibiyet elde etti. İlk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup olan bordo-mavililer, Al Sadd ise 1-0 mağlup oldu. Son maçta ise Udinese'yi 1-0 mağlup ederek Avusturya kampını tamamladı.

Sırada Göztepe var

Avusturya kampını tamamlayan Trabzonspor, izin yapacak. Daha sonra ise Süper Lig öncesi İsmail Köybaşı'nın jübile maçında İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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