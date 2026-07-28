Trabzonspor Avusturya'da Kamp Yapıyor
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kondisyon salonunda kuvvet antrenmanı yaptı. Bordo-mavililer akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bordo-mavili oyuncular, kondisyon salonunda kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi.
Bordo-mavili futbolcular, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA