Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda etti! Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u 1-0 mağlup etti. Monaco'nun Kızılyıldız'ı yenmesiyle grupta 3. sırada yer alan temsilcimiz, Avrupa Ligi defterini kapattı. Trabzonspor yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Trabzonspor ile Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazanırken, Monaco'nun aldığı galibiyet nedeniyle gruptan çıkamadı.

GRUPTAN ÇIKAMADIK

Karşılaşma boyunca oyunun hakimi olan Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Bakasetas attı. Temsilcimiz mücadeleyi 1-0 kazandı ancak bu skor gruptan çıkmak için bordo-mavililere yetmedi.

YENİ ROTA KONFERANS LİGİ

Monaco'nun Kızılyıldız'ı mağlup etmesiyle grubunu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde veda etti. Temsilcimiz Avrupa macerasına Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.