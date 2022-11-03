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Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda etti! Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u 1-0 mağlup etti. Monaco'nun Kızılyıldız'ı yenmesiyle grupta 3. sırada yer alan temsilcimiz, Avrupa Ligi defterini kapattı. Trabzonspor yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Trabzonspor ile Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazanırken, Monaco'nun aldığı galibiyet nedeniyle gruptan çıkamadı.

GRUPTAN ÇIKAMADIK

Karşılaşma boyunca oyunun hakimi olan Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Bakasetas attı. Temsilcimiz mücadeleyi 1-0 kazandı ancak bu skor gruptan çıkmak için bordo-mavililere yetmedi.

Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda etti! Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

YENİ ROTA KONFERANS LİGİ

Monaco'nun Kızılyıldız'ı mağlup etmesiyle grubunu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde veda etti. Temsilcimiz Avrupa macerasına Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda etti! Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

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