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Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Monaco'yu farka boğdu

Spor Haberleri

Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Monaco'yu farka boğdu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla gruptaki puanını 6'ya çıkararak 2. sıraya yükseldi.

Trabzonspor ile Monaco, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 4-0'lık net bir skorla kazandı.

MONACO'YA GÖZ AÇTIRMADIK

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Sarr(kendi kalesine), 48. dakikada Vitor Hugo, 57. dakikada Bardhi ve 69. dakikada Trezeguet kaydetti. Monaco'ya Avrupa kupalarında en farklı deplasman mağlubiyetini yaşatan bordo-mavililer sahadan 4-0 ayrılarak gruptan çıkma yolunda iddiasını sürdürdü.

Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Monaco'yu farka boğdu

GRUPTA 2. SIRAYA YÜKSELDİK

Monaco'yu 4-0'lık skorla geçen Trabzonspor, H Grubu'nda 2. sıraya yükseldi. Temsilcimiz bir sonraki maçını Kızılyıldız ile Belgrad'da oynayacak.

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