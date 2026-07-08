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Trabzonspor, Aral Şimşir'i açıkladı

Trabzonspor, Aral Şimşir'i açıkladı
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Trabzonspor, Midtjylland'dan kanat oyuncusu Aral Şimşir'i 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti. Oyuncuya her sezon 2 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

Trabzonspor, kanat oyuncusu Aral Şimşir ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir'in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 13.000.000 Euro, 7 (Yedi) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir. Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır" denildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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