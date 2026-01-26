Trabzonspor'da Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

TRABZONSPOR, Süper Lig Lig'in 20'nci haftasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas ve rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi. Öte yandan antrenman öncesi genç oyuncu Cihan Çanak'ın doğum günü kutlandı.

Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.