Haberler

Trabzonspor'da Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki çalışmalar, ısınma, pas ve rondo ile dar alanda oyun için yapıldı. Antrenman öncesinde genç oyuncu Cihan Çanak'ın doğum günü kutlandı.

TRABZONSPOR, Süper Lig Lig'in 20'nci haftasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas ve rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi. Öte yandan antrenman öncesi genç oyuncu Cihan Çanak'ın doğum günü kutlandı.

Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Ülkedeki felaketi en iyi anlatan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı

İlk golünü bu mesafeden attı
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti

Annesinin cenazesinde kardeşini katletti