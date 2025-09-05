Haberler

Trabzonspor, Antalya'da Türk Telekom'u Yendi
Antalya'daki 'Gloria Pre-Season Games 2025' turnuvasında Trabzonspor, Türk Telekom'u 85-79'luk skorla mağlup ederek galibiyet elde etti.

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Türk Telekom'u 85-79 yendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini başkent temsilcisi, 27-20 önde tamamladı. Türk Telekom, devre arasına da 45-39 üstün girdi.

Üçüncü çeyrek 59-59 eşitlikle geçildi. Son çeyrekte rakibine üstünlük sağlayan Karadeniz ekibi, karşılaşmayı 85-79 kazandı.

Yarın Trabzonspor-Lokomotiv Kuban ve Beşiktaş GAİN-Esenler Erokspor maçlarının oynanacağı Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
