Trabzonspor, Andre Onana ile Anlaşma Sağladı

Trabzonspor, Andre Onana ile Anlaşma Sağladı
Trabzonspor, yeni transferi Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı 2025-26 sezonu için kadrosuna kattığını duyurdu. Onana, 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti alacak.

TRABZONSPOR, yeni transferi Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Akşam saatlerinde Trabzon'a getirilen 29 yaşındaki file bekçisi, bordo-mavililerle 2025-26 sezonu için resmi sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti ödenecektir."

Onana'nın resmi imza sürecinin ardından bordo-mavili formayla fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
