Trabzonspor, Andre Onana ile Anlaşma Sağladı

TRABZONSPOR, yeni transferi Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Akşam saatlerinde Trabzon'a getirilen 29 yaşındaki file bekçisi, bordo-mavililerle 2025-26 sezonu için resmi sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti ödenecektir."

Onana'nın resmi imza sürecinin ardından bordo-mavili formayla fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.