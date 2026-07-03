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Trabzonspor, kaleci Andre Onana'nın anlaşmasını bir yıl uzattı

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Trabzonspor, Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana ile bir yıllığına anlaştığını KAP'a bildirdi. Oyuncuya 3.5 milyon avro garanti ücret ve 2 milyon avro imza ücreti ödenecek.

Trabzonspor, kaleci Andre Onana ile bir yıllığına anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya 2026-2027 futbol sezonu için 3 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 2 milyon avro imza ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Onana'nın geçici transferi konusunda Manchester United'a ise bedel ödenmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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