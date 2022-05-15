Trabzonspor-Altay maçının ardından (1) - Haberler

Trabzonspor-Altay maçının ardından (1)
AA - Fahrettin Gök - Spor
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklaması Trabzonspor-Altay maçının ardından İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Altay'ı 2-1 yendi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklaması Trabzonspor-Altay maçının ardından
İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Altay'ı 2-1 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi. (1)
AA / Fahrettin Gök - Spor