Trabzonspor'da Ali Habeşoğlu ve Rene Mitongo harekatı
Trabzonspor, Ali Habeşoğlu’nun kesin transferi konusunda Bodrumspor Kulübü ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Trabzonspor, Ali Habeşoğlu'nun kesin transferi konusunda Bodrumspor Kulübü ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo-mavililer, genç golcü için Bodrumspor'a 1 milyon 650 bin Euro ödeyecek. Bordo-mavililer, Rene Mitongo'yu ise Estrela Kulübü'ne kiraladı.
Trabzonspor, transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Ali Habeşoğlu'nun transferine ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan anlaşmaya göre bordo-mavili kulüp, oyuncunun sözleşme fesih bedeli olarak Bodrumspor'a 1 milyon 650 bin Euro'yu 5 taksit halinde ödeyecek. Anlaşmada ayrıca Ali Habeşoğlu'nun ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer olması halinde Trabzonspor'un Bodrumspor'a ödeme yapacağı belirtildi.
3+1 yıllık sözleşme
Trabzonspor, 22 yaşındaki futbolcu Ali Habeşoğlu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcuya sözleşmesi kapsamında 2026-2027 sezonu için 16 milyon TL, 2027-2028 sezonu için 19 milyon TL, 2028-2029 sezonu için ise 22 milyon TL garanti ücret ödenecek. Trabzonspor'un opsiyon hakkını kullanması halinde ise oyuncuya 2029-2030 futbol sezonunda 25 milyon TL garanti ücret verilecek.
Rene Mitongo, Estrela'ya kiralandı
Öte yandan Trabzonspor, profesyonel futbolcusu Rene Mitongo Muteba'nın gelişimini sürdürebilmesi amacıyla 2026-2027 futbol sezonu için Estrela Kulübü'ne kiralandığını açıkladı. Bordo-mavili kulübün genç oyuncusu, maç oynayarak gelişimini sürdürmesi amacıyla sezon sonuna kadar Portekiz ekibinin formasını giyecek.