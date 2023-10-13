Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam ediyor

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti. Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yapılan çift idmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlanan bordo-mavili futbolcular, iki çalışma yaptı. Sabah idmanında dinamik ısınma, denge ve salonda kuvvet çalışması yapılırken, akşam idmanında teknik ısınma, 5'e 2 oyun, topa sahip olma çalışması ve çift kale maç gerçekleştirildi.

Trabzonspor, sahasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.