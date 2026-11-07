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Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında kazanırsa Reis ile 6 maçlık seriye ulaşacak

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Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında kazanırsa Reis ile 6 maçlık seriye ulaşacak
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Thomas Reis yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi bulunan bordo-mavililer, Alanyaspor'u yenerse 6 maçlık seriye ulaşarak Urbain Braems'in başarısını tekrarlayacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor deplasmanından 3 puanla ayrılması halinde ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkararak kulüp tarihinde ligde üst üste 6 maç kazanan tek yabancı Teknik Direktör Urbain Braems'in başarısını tekrarlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, yarın saat 1830'da deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. 4 sezondur Alanya'da rakibine karşı maç kazanamayan bordo-mavililer, bir yandan bu şansızlığını kırmak isterken diğer yandan ise Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisini 6 maça çıkartarak bir dönem Trabzonspor'u çalıştıran Urbain Brames'in 6 maçlık serisine ortak olmayı hedefliyor.

Alman teknik adamın göreve gelmesinin ardından ligde oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanan Karadeniz ekibi, bu süreçte ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Bordo-mavililer, bu süreçte Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0, Beşiktaş'ı 2-0, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-3 ve Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

Reis yönetiminde kalesini gole kapattı

Thomas Reis yönetiminde oynadığı 5 lig maçında 15 gol kaydeden Trabzonspor, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Bordo-mavililer, bu müsabakaların 4'ünde de rakiplerine gol izni vermedi. Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK karşılaşmalarında kalesini gole kapatan Karadeniz ekibi özellikle hücumdaki üretkenliği ve aldığı sonuçlarla galibiyet serisini sürdürme yolunda önemli bir ivme yakaladı.

Braems'in rekorunu yakalayacak

Trabzonspor, Alanyaspor maçıyla kulüp tarihinin önemli başarılarından birine de ortak olmayı amaçlıyor. Bordo-mavili takımda üst üste 6 lig galibiyeti elde etmeyi başaran tek yabancı teknik direktör olan Urbain Braems, 15 Aralık 1991 ile 22 Şubat 1992 tarihleri arasında yakaladığı seriyle kulüp tarihine geçmişti. Thomas Reis, Alanyaspor karşısında kazanması halinde bu başarıyı tekrarlayacak.

Alanya'da deplasman hasreti

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında son yıllarda deplasmanda yaşadığı puan kayıplarına da son vermek istiyor. Bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında dış sahada istediği sonuçları almakta zorlanırken, bu kez hem deplasman şanssızlığını kırmayı hem de galibiyet serisini 6 maça taşımayı hedefliyor. Alanya'da en son galibiyetini 20 Şubat 2022 tarihinde elde eden bordo-mavililer, söz konusu tarihten sonra rakibiyle deplasmanda oynadığı lig maçlarını kazanamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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