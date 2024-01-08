Trabzonspor, Abdullah Avcı ile istikrarı yakalıyor

Trabzonspor, Süper Lig'de arzu ettiği istikrarı, takımın başında ikinci dönemini yaşayan Abdullah Avcı ile yeniden sağlamak istiyor. Deneyimli teknik adam, sergilediği performansla bordo-mavili kulüpteki ilk dönemini hatırlattı.

Trendyol Süper Lig'in 18.haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde yükselişini sürdürüyor. Deneyimli, teknik adam 12 puanla 7. sırada aldığı takımla çıktığı 10 maçta 21 puan toplayarak bordo-mavilileri 33 puanla 3. sıraya taşıdı.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı'dan sonra yardımcısı Orhan Ak ve Nenad Bjelica ile elde edemediği sonuçları deneyimli teknik adamı ikinci kez göreve getirmesiyle yakalalamaya başladı.

Aynı puan ortalaması

Abdullah Avcı, ilk olarak 10 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor'un başına geçmişti. Görev yaptığı ilk 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.10'luk puan ortalamasını yakalamıştı. Deneyimli teknik adam ikinci kez göreve geldiği bordo-mavili takımda aynı sonuçları alarak 2.10'luk puan ortalamasını tekrarlamış oldu.

Bjelica 16 maçta 24 puan, Avcı 10 maçta 21 puan

Geçtiğimiz sezonun son 8. haftasında göreve getirdiği Nenad Bjelica ile Trabzonspor 16 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 8 galibiyet 8 mağlubiyet alarak 1.50 puan ortalaması elde etti. Bordo-mavili takımın başında geçirdiği 176 günde 24 puan topladı.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde ise 10 maçta 21 puan topladı. 11 Ocak'ta sahasında konuk edeceği Samsunspor maçını kazanması halinde Bjelica'nın Karadeniz ekibinin başında topladığı puanı 90 günlük sürede yakalamış olacak.

Deplasmanda kaybetmedi

Trabzonspor, Avcı'nın ikinci döneminde deplasmanda oynadığı 6 maçta ise 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi. - TRABZON