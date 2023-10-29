Trabzonspor'a şok! Takımın yıldızı, maça dakikalar kala ısınırken sakatlandı
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, Süper Lig'deki Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınırken sakatlandı. Isınma esnasında ağrı hisseden Trezeguet, ilk 11'den çıkarıldı. Sakatlığını atlatan Trezeguet'in maça ilk 11'de başlayacağı duyurulmuştu.
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da forma giyen yıldız futbolcu Trezeguet, Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınma esnasında ağrı hissetmesinin ardından ilk 11'den çıkartıldı.
ISINIRKEN SAKATLANDI
Bordo-mavililerde sakatlığını yeni atlatan Trezeguet'in maça 11'de başlayacağı açıklandı. Ancak Mısırlı yıldız, ısınma esnasında ağrı hissetti. Bu gelişmenin ardından Trezeguet'in yerine Fountas 11'e dahil edildi.
İşte Trabzonspor'un o paylaşımı;
Kaynak: Haberler.com / Spor