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Trabzonspor'a Alman hakem

Spor Haberleri

Trabzonspor'a Alman hakem

Uefa Avrupa Ligi temsilcilerimizden Trabzonspor'un evinde ağırlayacağı Kızılyıldız maçının hakemi belli oldu.

Temsilcilerimizden Trabzonspor'un Uefa Avrupa Ligi H Grubu'nda bu hafta evinde ağırlayacağı Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız maçının hakemi belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Trabzonspor - Kızılyıldız maçını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda 15 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadele için düdük saat 19.45'te çalınacak.

Haberler.com / Elif Sıla - Spor

Trabzonspor Spor Haberler

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