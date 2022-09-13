Trabzonspor'a Alman hakem
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Uefa Avrupa Ligi temsilcilerimizden Trabzonspor'un evinde ağırlayacağı Kızılyıldız maçının hakemi belli oldu.
Temsilcilerimizden Trabzonspor'un Uefa Avrupa Ligi H Grubu'nda bu hafta evinde ağırlayacağı Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız maçının hakemi belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Trabzonspor - Kızılyıldız maçını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.
MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?
Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda 15 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadele için düdük saat 19.45'te çalınacak.