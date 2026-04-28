Trabzonspor, 2026 yılındaki ilk deplasman yenilgisini yaşadı

Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, ilk yarının son haftasındaki Gençlerbirliği yenilgisinin ardından 126 gün sonra bir dış saha maçından puansız ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, 2026 yılındaki ilk deplasman yenilgisini yaşadı.

En son ilk yarının son haftasında 22 Aralık 2025'te Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, ligde 126 gün sora dış sahada yenilgi yaşadı.

Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından ligde çıktığı 7 deplasman maçının 5'ini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Karadeniz ekibinin, TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetiyle yenilmezlik serisi sona erdi.

Dış sahada 10 resmi maç sonra yenilgi

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi bu yıl Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 9 deplasman müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.

Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, ligde Kocaelispor ve Gaziantep FK'yi 2-1, Samsunspor'u 3-0, Zecorner Kayserispor'u 3-1, ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken Hesap.com. Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise İstanbulspor'u 6-1, RAMS Başakşehir'i ise 4-2 mağlup etti.

Trabzonspor, bu yıl 10 deplasman maçı sonrası yenilgiyle tanıştı.

Deplasmanda 3 yenilgi

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda yaptığı 16 karşılaşmada 3 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye 1-0, Gençlerbirliği'ne 4-3, son olarak da TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 kaybetti.

İç sahadan 1 puan fazla topladı

Trabzonspor, ligde deplasmanda oynadığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 33 puan elde etti.

Bordo-mavili takım, iç sahada ise 15 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi sonucunda 32 puan alarak dış sahadan 1 puan az topladı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
