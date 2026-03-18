Trabzonspor: 0-1

İKAS Eyüpspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 27'nci haftasında ikas Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Barcın ve Bilal Gölen üstlendi.

Ev sahibi ikas Eyüpspor mücadeleye "Felipe, Calegari, Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Radu, Legowski, Quinones, Metehan Altunbaş, Umut Bozok" ilk 11'iyle başladı. Konuk Trabzonspor ise "Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Savic, Lövik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Umut Nayir, Onuachu" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretemedi. 36'ncı dakikada Muçi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte müsait pozisyonda olan Nwaiwu'nun kafayla vurduğu top üstten auta çıktı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 54'üncü dakikada serbest vuruşu Zubkov ile paslaşarak kullanan Muçi, tekrar pası aldıktan sonra sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Muçi'nin dar açıdan şutunda top auta çıktı. 58'inci dakikada Radu'nun sağ taraftan ortasında ceza sahasındaki Legowski'nin kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti. 64'üncü dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ozan Tufan'ın sert şutunu kaleci Felipe yumruklayarak uzaklaştırdı. 66'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Zubkov'un ceza sahasına ortaladığı topu kale alanındaki Augusto sol ayağıyla tamamladı: 0-1. Maç Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

OULAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'un 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta sahası Christ Oulai, maçın 77'nci dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Oulai, Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray'a karşı oynayacakları maçta forma giyemeyecek. 84'üncü dakikada oyundan çıkan genç orta saha, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
