Trabzon'da masa tenisi turnuvası düzenlenecek
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 30. geleneksel 'Trabzon'un Kurtuluşu Masa Tenisi Turnuvası' 14-15 Şubat'ta Yomra Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Turnuva, 14-15 Şubat'ta Yomra Cimnastik Salonu'nda organize edilecek.
