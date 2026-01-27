Haberler

Trabzon'da masa tenisi turnuvası düzenlenecek

Güncelleme:
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 30. geleneksel 'Trabzon'un Kurtuluşu Masa Tenisi Turnuvası' 14-15 Şubat'ta Yomra Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce geleneksel olarak organize edilen "Trabzon'un Kurtuluşu Masa Tenisi Turnuvası"nın bu yıl 30'uncusu düzenlenecek.

Turnuva, 14-15 Şubat'ta Yomra Cimnastik Salonu'nda organize edilecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
