Trabzon haberi... Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi Trabzon haberler: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile sahasında karşılaşan Trabzonspor'un sol kolundan sakatlanan oyuncusu Edin Visca'nın humerus kemiğinde kırık meydana geldiği bildirildi. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile sahasında karşılaşan Trabzonspor'un sol kolundan sakatlanan oyuncusu Edin Visca'nın humerus kemiğinde kırık meydana geldiği bildirildi. Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlandıktan sonra Boşnak futbolcu, ambulans ile Medical Park Yıldızlı Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan kontrollerinde oyuncunun sol humerus kemiğinde kırık tespit edildi. Oyuncunun, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. Bu arada Visca'nın sakatlık haberini alan eşi ve çocuğu da hastaneye geldi. Spor AA / Hamza Önder Kuloğlu Trabzonspor Edin Visca Hatayspor Spor Haberler

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