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Trabzon'da milli maç heyecanı: Dev ekranda Avustralya yenilgisi

Trabzon'da milli maç heyecanı: Dev ekranda Avustralya yenilgisi
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Trabzon'da futbolseverler, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya'ya 2-0 yenildiği maçı Meydan Parkı'ndaki dev ekranda izledi. Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte bayrak, çorba, çay ve su ikramı yapıldı. Milli takım, 20 Haziran'da Paraguay ile karşılaşacak.

TRABZON'da futbolseverler, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı ilk karşılaşmayı dev ekranda izlemek için Meydan Parkı'nda buluştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı ilk maç öncesinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na dev ekran kurdu. Sabahın erken saati olmasına rağmen alanı dolduran yüzlerce vatandaş, ay-yıldızlı ekibin mücadelesini birlikte izledi. Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağı dağıttığı vatandaşlara ayrıca çorba, çay ve su ikramlarında bulundu. Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan mücadelede milli takımın 2-0 mağlup olması üzüntüye neden oldu. Ay-yıldızlılar, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay karşısında ilk galibiyetini arayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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