Trabzon'da milli maç heyecanı: Dev ekranda Avustralya yenilgisi

TRABZON'da futbolseverler, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı ilk karşılaşmayı dev ekranda izlemek için Meydan Parkı'nda buluştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı ilk maç öncesinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na dev ekran kurdu. Sabahın erken saati olmasına rağmen alanı dolduran yüzlerce vatandaş, ay-yıldızlı ekibin mücadelesini birlikte izledi. Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağı dağıttığı vatandaşlara ayrıca çorba, çay ve su ikramlarında bulundu. Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan mücadelede milli takımın 2-0 mağlup olması üzüntüye neden oldu. Ay-yıldızlılar, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay karşısında ilk galibiyetini arayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı