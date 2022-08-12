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Trabzon haberleri... Trabzonspor'un kanat oyuncusu Visca'nın kolu kırıldı

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Trabzon haberleri... Trabzonspor'un kanat oyuncusu Visca'nın kolu kırıldı

Trabzon haberlerine göre Trabzonspor'un Atakaş Hatayspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Edin Visca, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yer kaldı.

Trabzonspor'un Atakaş Hatayspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Edin Visca, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yer kaldı. Oyuna devam edemeyen Bosna Hersekli yıldız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada filmi çekilen Visca'nın sol kol pazu kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Başarılı kanat oyuncusunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Edin Visca Hatayspor Spor Haberler

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