Trabzon haberi: Trabzonspor-Galatasaray derbisine konuk takımın taraftarı alınmayacak Spor Haberleri Trabzon habere göre Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak Trabzonspor- Galatasaray karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 28 Ağustos'ta 21.45'de oynanacak karşılaşmaya konuk takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi. Spor Kaynak: AA / Tuğba Yardımcı Galatasaray Trabzonspor Spor Haberler

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