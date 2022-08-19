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Trabzon haber! Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan paylaşımı Açıklaması

Trabzon haber! Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan paylaşımı Açıklaması

Spor Haberleri

Trabzon haberi... Trabzonspor Kulübü, Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan'la ilgili paylaşımda bulundu.

Trabzonspor Kulübü, Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan'la ilgili paylaşımda bulundu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından, Ahmetcan Kaplan'a ait video görüntülerin de yer aldığı paylaşımda, "Bu bir veda değil, dünyanın zirvesine yolculuğun ilk adımı. Gururumuzsun Ahmetcan Kaplan, yolun açık olsun!" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un, Ajax Kulübü'ne 9,5 milyon avro bonservis bedeli ile verdiği Ahmetcan Kaplan, kulüp tarihinde üçüncü en yüksek bedelle satış geliri elde edilen oyuncu oldu.

Kaynak: AA / Tuğba Yardımcı - Spor

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