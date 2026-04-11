Haberler

Trabzon'da Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayağında mukavemet etabı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da düzenlenen PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayağı kapsamında pilotlar, zorlu parkurlarda mücadele etti. 44 sporcu, Akçaköy mevkisinde 11 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için ter döktü.

Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından PETLAS sponsorluğunda, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde pilotlar, Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy mevkisinde bir araya geldi.

Hazırlıklarını tamamlayan pilotlar, 11 kilometrelik parkuru dört etap halinde en kısa sürede bitirebilmek için mücadele etti.

Zorlu parkurlarda özel tasarlanmış araçlar zaman zaman zor anlar yaşadı, araçları arızalanan bazı pilotlar ise etabı tamamlayamadı.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri ve Spor Takip Değerlendirme Şube Müdürü Faruk Asma, yaptığı açıklamada, daha önceki yıllarda da off-road yarışlarının Trabzon'da yapıldığını hatırlatarak, "Adrenalin yüksek, seyirciler de aynı heyecanı yaşıyor. Copilotlarla beraber farklı illerden 44 sporcu yer alıyor. İnşallah güzel bir organizasyon olur." dedi.

Asma, yarın yapılacak seyirci etabının daha heyecanlı geçeceğini belirterek, vatandaşları seyirci etabını izlemeye davet etti.

Yarışlara Samsun'dan katılan Alperen Köroğlu, yarışmanın çok heyecanlı ve zor bir etaptan oluştuğuna işaret ederek, "Sis ve kardan dolayı araçlar çok zorlanıyor, çok tehlikeli. Ciddi zorluklar yaşıyoruz ama bugünü bitirip yarın seyirci etabına çıkmaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Denizli'den gelerek eşiyle birlikte direksiyon başına geçen Serkan Bayık, geçen yıl katıldıkları yarışta birincilik elde ettiklerini söyledi.

Bayık, Trabzon'un off-road yapmaya uygun bir coğrafya olduğuna işaret ederek, eşiyle birlikte yarışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özge Dila Bayık da geçen yılın şampiyonu olarak organizasyona katıldıklarını hatırlatarak, etapların zorluğunun yanında keyifli geçtiğini aktardı.

Kadınların her yerde olabileceğini göstermeyi amaçladığını vurgulayan Bayık, "Onlar her yerde olabilirler, hiç korkmaya gerek yok. Keyifli eğlenceli inşallah sayımız daha çok artar. Herkesi bekliyorum." diye konuştu.

Bayık, araçlara merakının çocukluktan geldiğine değinerek, off-road yarışlarını izlerken eşiyle birlikte bu spora yapmaya karar verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı

Müzakerelerde yeni aşama! Ve dünyanın beklediği oldu
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü

İran tehdit etti, ABD anında geri adım attı
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj

Rozete dikkat! Dünya İran heyetinin başkanının mesajını konuşuyor
Trump: Hürmüz'de mayın temizleme sürecini başlatıyoruz

"İran bulamıyor" iddiasını Trump fırsat bildi: Biz temizleyeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

Türkiye fena korkuttu: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi
Kadir Ezildi’den babasına sert rest: Beni değil onu seçti

Kadir Ezildi’den babasına sert rest: Beni değil onu seçti
Tuba Ünsal’dan yürek ısıtan hareket! Yağmurda gördü, hemen arabasına aldı

Yolda giderken gördü, hemen arabasına aldı

Kestaneci Alper’in ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor

Ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf için sıraya giriyor
İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

Türkiye fena korkuttu: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi
Sürpriz nikah! Sezgi Sena Akay evlendi

Sessiz sedasız nikah! Ünlü isim herkesi şaşırttı
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu

Olan Arda'ya oldu!