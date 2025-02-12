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Trabzon'da Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası Devam Ediyor

Trabzon'da Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası Devam Ediyor
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Trabzon Valiliği tarafından düzenlenen kamu spor oyunları voleybol turnuvası, Yomra Spor Salonu'nda 20 kamu kurumunun katılımıyla devam ediyor. Turnuva, sporun birleştirici etkisini yaymayı ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Trabzon'da valilik kupası kamu spor oyunları voleybol turnuvası devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Valiliği koordinesinde düzenlenen ve Yomra Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakaların 24 Mart'a kadar devam edeceği, turnuvaya 20 kamu kurumunun katıldığı ifade edildi.

Turnuvanın, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığına işaret edilerek, aynı zamanda katılımcıların beden ve ruh sağlığının da desteklendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, amaçlarının sporun birleştirici ve geliştirici etkisini hep birlikte yaşamak olduğunu vurguladı.

Arıcıoğlu, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve toplumda spor kültürünü yaygınlaştırmayı istediklerine değinerek, "Bu tür etkinliklerin, kurumlar arası işbirliğini artırarak, sosyal dayanışmayı güçlendirdiğine inanıyoruz. Katılımcı tüm takımlara başarılar diliyorum ve sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
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