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Trabzon'da Bisiklet Maratonu ve Halk Bisiklet Festivali düzenlendi

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Trabzon'da Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maratonu ve Halk Bisiklet Festivali düzenlendi. Organizasyona katılanlar, Yeşilköy mevkisinde 8 kilometre pedal çevirdi. Sporun önemine vurgu yapan yetkililer, organizasyonun doğal güzelliklerin tanıtımına katkı sağladığını belirtti. Yarışmanın ikinci etabında ise 40 sporcu mücadele etti.

Trabzon'da, 4. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maratonu ile Halk Bisiklet Festivali organize edildi.

Arsin Belediyesi öncülüğünde Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonu, Arsin ilçesinin Yanbolu mevkisinde başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin'in de aralarında bulunduğu katılımcılar, Yeşilköy mevkisinde tamamlanan ilk etapta 8 kilometre pedal çevirdiler. Etabı tamamlayanlar arasından kura ile belirlenen 27 kişiye bisiklet hediye edildi.

Sporun önemine işaret eden Genç, herkesin mutlaka spor yapması gerektiğini vurguladı.

Genç, parkurun Santa Harabeleri'nin de bulunduğu çok güzel bir destinasyonda olduğunu belirterek, "Bu tür organizasyonların doğal güzelliklerimizin tanıtımına katkı sağladığını düşünüyorum." dedi.

Genç, organizasyonu devam ettirerek ileri ki yıllarda ülke çapında bir festivale dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bilgin ise sporun birleştirici gücüne değinerek, "Arsin Belediyesi olarak sporu teşvik etmek, bu tarz organizasyonları, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri ön plana çıkarmak için Büyükşehir Belediyemizle beraber bundan sonra var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da Trabzon'da dün yelken yarışları düzenlendiğini anımsatarak, "Bugün de bisiklet yarışlarındayız. Spor şehri Trabzon'umuzda farklı branşlarda etkinlikleri ilçelerimizde yapmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın ikinci etabında ise 40 sporcu, Santa Harabeleri'ne kadar devam eden parkurda mücadele etti.

Genç erkekler kategorisinde Deniz Örnek, elit erkek kategorisinde Ufuk Baki Taş, master erkekler kategorisinde Harun Ömür, kadınlar kategorisinde ise Damla Eser birinci oldu.

Kaynak: AA / Spor

Yeşilköy trabzon Arsin Spor Spor Güncel Haberler

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