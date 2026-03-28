Trabzon'da 2026 Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası başladı

Trabzon'da organize edilen 2026 Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Arıcıoğlu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na, Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'ndan gidecek sporcular olacağına inandığını belirterek, "Gençlere sonuna kadar güveniyoruz. Güçlü olan değil, dengeli ve kararlı olan kazanıyor. Sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise Trabzon'un Türk sporuna her zaman başarılı sporcu ve antrenörler yetiştiren bir il olduğunu ifade etti.

Trabzon'da uzun yıllardan sonra yeniden Türkiye Şampiyonası yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Huysuz, 2028-2032 olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek sporculara destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür etti.

Trabzon Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle organize edilen şampiyona, açılış seremonisinin ardından başladı.

Türkiye Judo Federasyonunun katkı verdiği ve iki gün sürecek şampiyonada, 52 ilden 778 sporcu mücadele edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
