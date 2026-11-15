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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Spor Toto'yu 36-35 yendi.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 20-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, ikinci devre kalesinde 22 gole engel olamasa da ilk yarıdaki skor avantajıyla sahadan 36-35 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde Trabzon Büyükşehir Belediyespor 5. galibiyetini elde etti, Spor Toto ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA