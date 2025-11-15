Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Ankara Hentbol'u Farklı Mağlup Etti
Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Ankara Hentbol'u 47-27 yendi. İlk yarıyı 25-14 önde kapatan Trabzon ekibi, ligdeki 6. galibiyetini alırken, rakibi 11. yenilgisini yaşadı.
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Ankara Hentbol'u 47-27 mağlup etti.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 25-14 önde bitiren Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sahadan da galip ayrıldı.
Trabzon ekibi ligdeki 6. galibiyetini elde etti, puan tablosunun son sırasındaki Ankara Hentbol ise 11. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor