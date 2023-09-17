Trabzon Büyükşehir Belediyesi 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında bisiklet turu düzenledi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında bisiklet turu düzenledi.

16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında Trabzon'da bisiklet turu düzenledi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Yöntemleri ile Şehrini Keşfet Gelecek Enerjini Koru" sloganıyla gerçekleştirilen bisiklet turuna 7'den 70'e herkes kaskını ve bisikletini alarak katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte bazı vatandaşların çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, etkinliğin bir yarış olmadığını belirterek, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Trabzon'da farkındalık oluşturmaya çalıştığımız bugünlerde büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu 'Bisikletini Al Gel' etkinliğine hoş geldiniz. Bu bir yarış değil, bu bir etkinlik. Bu noktada herkes hem çevresindeki arkadaşlarına hem de kendilerine dikkat etsinler" dedi.

Etkinliğe çocuğu ile birlikte katılan Özgür Maşeroğlu ise, "Biz bu etkinliğe oğlum ile beraber katıldık. 7'den 70'e herkesin burada olması bizleri çok mutlu ediyor. Özellikle de bisiklet sevdalıları pedal çevirirken birlik, beraberlik, arkadaşlık, dostluk, spor hepsini bir arada yaşayabiliyorlar. Bu tür etkinliklerin şehre büyük katkısının olduğunu düşünüyorum. Normal günlerde de bisiklet sürüyoruz. Bu tür etkinlikler olunca da insanlar birbiriyle kaynaşıyorlar. Eksiklikleri ve artıları birbirileriyle paylaşıyorlar. Çocuğumla birlikte gerekli güvenlik önlemlerini alarak eğlenceli bir hale getirerek bu günü değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Serdar Tam da, bisikletin vücudu dinç tuttuğunu dile getirerek, "Bisiklet gerçekten sağlıktır. Bisiklet kondisyondur vücudu dinç tutar. Böyle bir aktivitede olmaktan da gurur duyduk" şeklinde konuştu.

Selda Tam ise, bisikleti çok sevdiklerini kaydederek, "Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu tür faaliyetlerinin artmasını istiyoruz. Bisiklet sürmeyi çok seviyoruz. Bugünkü etkinliğe bunun için geldik" ifadelerini kullandı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 3 No'lu Erdoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda başlayan bisiklet turu Ganita etkinlik alanında sona erdi. - TRABZON