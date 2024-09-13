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Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Hakimleri Trabzonspor Kulübü'nü Ziyaret Etti

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Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi hakimleri, Trabzonspor Kulübü yönetimiyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında kulüp yetkilileriyle görüşen hakimler, başarılar diledi.

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi hakimleri, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hakimlerinden 1. Hukuk Dairesi Başkanı Zafer Kurtoğlu, 5. Ceza Dairesi Başkanı Özkan Tavuz, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcıları Nuri Ağ ve Tamer Bayraktar, Kulüp Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Genel Sayman Sami Karaman, Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz ve Tesisler ve Stadyum Sorumlusu Coşkun Öztürk ile görüştü.

Kafkas, Bölge Adliye Mahkemesi hakimlerinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, isimlerinin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

Hakimler de ziyarette yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor

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