Tour of Türkiye ile trafikte bisiklet farkındalığı amaçlanıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) kapsamında trafikte bisiklet farkındalığını artırmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin üçüncü gününde 104,1 kilometrelik Fethiye-Babadağ etabı geçildi.

Başkan Müftüoğlu, yaklaşık 2 bin metre rakımlı Babadağ'da, finiş alanına, "Bisiklet taşıttır. Sağ şerit yasal hakkıdır!" yazılı tabela yerleştirdi. Emin Müftüoğlu'na federasyon asbaşkanları Metin Cengiz ile Bahattin Akyön eşlik etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Müftüoğlu, "Bisiklet kazaları, bisiklet kullananlara saygıyla ilgili topluma bir mesaj vermek istedik. TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye'de bisikletçiye saygı ve kazaların önlenmesiyle ilgili neler yapılabileceğiyle ilgili çalışma başlatacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle yeni çıkacak kanun ve yönetmeliklerle, ülkemizdeki bisikletli trafik kazalarını önlemek için tüm çalışmaları yapacağız." diye konuştu.