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Tour of İstanbul 2026: Vadic Zirvede

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Bu yıl dördüncüsü düzenlene Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışı, 7,6 kilometrelik Beykoz-Beykoz bireysel zamana karşı etabıyla sona erdi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlene Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışı, 7,6 kilometrelik Beykoz-Beykoz bireysel zamana karşı etabıyla sona erdi.

Organizasyonda, Fransız TotalEnergies takımından Baptiste Vadic, hem zamana karşı hem de genel klasmanda birinci oldu.

26 yaşındaki Vadic'in genel klasman lideri olarak turuncu mayoyla başladığı Beykoz-Beykoz etabında 94 sporcu pedal çevirdi.

Fransız bisikletçi Baptiste Vadic, ilk günün sonunda ele geçirdiği liderliğini son gün de koruyarak Tour of İstanbul 2026'nın genel klasman şampiyonluğunu ilan etti.

Vadic 9.43 ile birinci olurken, aynı takımdan Pierre Thierry 8 saniye farkla ikinciliği elde etti. Solution Tech NIPPO rali ekibinden Alexandre Balmer ise liderin 11 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Dağların Kralı mücadelesinde ise genç tırmanışçı Mustafa Tekin yeşil formanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
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