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Tour of İstanbul 2026: Lonardi Şile Etabını Kazandı

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Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışında ikinci günün galibi Polti VisitMalta takımından Giovanni Lonardi oldu.

Tour Of İstanbul 2026 bisiklet yarışında ikinci günün galibi Polti VisitMalta takımından Giovanni Lonardi oldu.

149,9 kilometrelik Şile etabında gerçekleştirilen Tour of İstanbul'da Solution Tech NIPPO Rali'nin İtalyan bisikletçisi Michele Gazzoli ikinci olurken takım arkadaşı Matteo Regnanti, etabı üçüncü sırada tamamladı.

Tour of İstanbul'da ikinci etabın startı Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, asbaşkan Metin Cengiz, genel sekreter Mehmet Sedat Fırat'ın katılımıyla verildi.

Genel klasman lideri ve dünkü yarışın galibi Baptiste Vadic turuncu formasını ikinci etapta korumayı başardı. Mavi forma da son iki etap öncesi Vadic'te kalırken en iyi tırmanışçı klasmanında Mustafa Tekin liderliğini sürdürdü. En iyi genç bisikletçiye verilen beyaz forma, Artem Fofonov'da kaldı.

Organizasyonun üçüncü etabı yarın 86,2 kilometrelik Fatih parkurunda gerçekleştirilecek. Yarış saat 9.05 başlayacak.

Kaynak: AA
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