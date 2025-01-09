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Karşılarında Van Dijk'ı gören Tottenhamlı miniklerden güldüren istek

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İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Tottenham, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rakibinin 24 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Maçın en dikkat çeken anlarından biri, Tottenhamlı miniklerin koridorda Liverpool'un ünlü savunmacısı Van Dijk'a "Tottenham'a gel, bizim iyi defansımız yok" şeklinde bir talepte bulunması oldu.

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Tottenham, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti ve rakibinin 24 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

"EN İYİ DEFANS OYUNCULARIMIZ SAKAT, BİZE GEL"

Dev maçın çok konuşulan anlardan biri de Tottenhamlı minik bir taraftarın Van Dijk'a, "Van Dijk, en iyi defans oyuncularımız sakat. Tottenham'a gel" şeklinde bir talepte bulunması oldu.

İKİNCİ MAÇ 6 ŞUBAT'TA

Tottenham, sahadan 1-0 galip ayrılarak Anfield'daki rövanş öncesi avantaj sağladı. İkinci maç, 6 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.

Karşılarında Van Dijk'ı gören Tottenhamlı miniklerden güldüren istek
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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