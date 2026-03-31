Tottenham'ın yeni teknik direktörü belli oldu
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Igor Tudor'un yerine Roberto De Zerbi'yi teknik direktörlük görevine getirdi.
DE ZERBI İLE UZUN SÜRELİ ANLAŞMA
Tottenham'da göreve son olarak Marsilya'yı çalıştıran Roberto De Zerbi getirildi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adam De Zerbi ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Palermo, Benevento, Sassuolo, Shakhtar Donetsk ve Brighton gibi takımları çalıştıran De Zerbi, son olarak Olimpik Marsilya'da görev yaptı.
SON 13 HAFTADA GALİBİYET ALAMADI
Son yıllarda beklenen performansı gösteremeyen Tottenham, bu sezon Premier Lig'de son 13 haftada galip gelemedi. Ligde kalma mücadelesi veren Tottenham, 31 haftada topladığı 30 puanla düşme hattının bir puan üzerinde 17. sırada yer aldı.