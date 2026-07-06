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Tottenham, Newcastle United'dan Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı

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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Newcastle United'dan İtalyan orta saha Sandro Tonali'yi transfer ettiğini duyurdu. 26 yaşındaki futbolcu 16 numaralı formayı giyecek.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Newcastle United'dan Sandro Tonali'yi transfer ettiğini açıkladı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İtalyan orta sahanın yeni takımında 16 numaralı forma giyeceği belirtildi.

Sözleşme serisi hakkında bilgi verilmezken İngiliz basınına göre Tottenham, bu transfer için Newcastle United'a 100 milyon sterlin ödeyecek.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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