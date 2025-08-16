Tottenham sezona fırtına gibi girdi
Premier Lig'in ilk hafta maçında Tottenham, sahasında Burnley'i 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibinde golleri Richarlison (2) ve Brennan Johnson kaydetti.
Premier Lig'in ilk hafta maçında Tottenham, sahasında ligin yeni ekibi Burnley' ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi Tottenham, 2-0'lık skorla kazandı.
RICHARLISON YILDIZLAŞTI
Karşılaşmanın bütün bölümünde rakibinden üstün bir oyun oynayan Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 60. dakikada Brezilyalı golcü Richarlison, 66. dakikada Brennan Johnson kaydetti.
SEZONA 3 PUANLA GİRDİ
Bu sonuçla birlikte Tottenham, kötü geçirdiği sezonun ardından yeni sezona 3 puanla başladı. Burnley ise ilk maçında puanla tanışamadı. Tottenham, gelecek hafta ligde Manchester City'ye konuk olacak. Burnley ise sahasında Sunderland'i konuk edecek.