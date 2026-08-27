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Tottenham, Marmoush'u Kiralık Kadrosuna Kattı

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Tottenham, Manchester City'den Mısırlı golcü Omar Marmoush'u zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. 27 yaşındaki oyuncu için 60 milyon sterlinlik opsiyon bulunuyor; Marmoush City'de 62 maçta 16 gol attı.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Manchester City'den Mısırlı futbolcu Omar Marmoush'u kiralık olarak renklerine bağladı.

Tottenham Kulübü, 27 yaşındaki hücum oyuncusu Marmoush'un zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

İngiltere basınında satın alma opsiyonunun 60 milyon sterlin olduğu öne sürüldü.

Eintracht Frankfurt'ta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Marmoush, geçen sene Manchester City'ye transfer olmuştu.

Manchester City kariyerinde 62 maça çıkan Marmoush, 16 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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