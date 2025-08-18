Tottenham, Kaptanı Cristian Romero ile 4 Yıl Daha Devam Edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, takım kaptanı Cristian Romero ile 2029 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki Arjantinli stoper, 126 maçta 8 gol kaydetti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, takım kaptanı Cristian Romero ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'in bu yaz renklerine bağlamak istediği 27 yaşındaki Arjantinli stoper, kendisini 2029 yılına kadar Kuzey Londra ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tottenham'ın yeni teknik direktörü Thomas Frank tarafından kaptanlığa getirilen Romero, İngiliz temsilcisiyle bugüne kadar 126 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor yeni orta sahasını Türkiye'ye getiriyor

5 yıllık imza! Süper Lig devi yeni yıldızını Türkiye'ye getiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.