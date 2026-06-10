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Tottenham, Ben Davies ile sözleşme uzattı

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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, 33 yaşındaki Galli defans oyuncusu Ben Davies’in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Kulüp, Davies için 'inanılmaz hizmetler vermiş bir isim' ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Galli defans oyuncusu Ben Davies ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcu için "Kulübümüze inanılmaz hizmetler vermiş bir isim." denildi.

2014'te Swansea'den kulübe transfer olan Davies, Tottenham ile 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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